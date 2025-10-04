كتبت- دينا خالد:

خلال جولته التفقدية بميناء العين السخنة اليوم، افتتح حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المرحلة الثانية من منظومة المعامل الصناعية المركزية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء العين السخنة.

جاء ذلك،خلال جولته التفقدية بميناء العين السخنة اليوم، واصفاً هذا المشروع بـ "شريان الجودة" الذي سيضخ قوة تنافسية جديدة في شرايين الاقتصاد المصري.

وأكد الخطيب، على أن هذا المشروع يتجاوز كونه مجرد بنية تحتية، ليمثل تجسيداً حياً للإرادة المصرية في بناء اقتصاد قوي ومستقبلي.

وقال "الخطيب": "نحن لا نفتتح مجرد معامل، بل نطلق مرحلة جديدة من الثقة ونرسل رسالة قوية لمجتمع الاستثمار العالمي : إن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية للجودة تضاهي كبرى المراكز العالمية. هذه المنظومة هي المحرك النابض للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهي تمنح المصدرين جواز سفر دولياً لنفاذ صادرتهم للاسواق الدولية ،وتنهي عصر التكاليف الباهظة واللجوء إلى معامل الفحص الخارجية.

وأوضح عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات القدرات النوعية للمنظومة المقامة على مساحة 2000 م² ، وتشمل مبنى رئيسياً مكون من طابقين يضم (31) معمل صناعي بتكلفة إجمالية بلغت 402.796 مليون جنيه.

وأضاف النجار، أن المنظومة تمثل نقلة نوعية في مجال الفحص، حيث يتم اجراء عدد 153 اختبار معملي فائق الدقة في مجالات تمس عصب الصناعة وحياة المواطن، أبرزها تأمين سلامة مكونات السيارات، وضمان كفاءة وأمان الأجهزة المنزلية ووحدات الاضاءة، والتأكد من خلو المنتجات الملامسة للمستهلك، كلعب الأطفال والمنسوجات، من أي خطر.