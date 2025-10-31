إعلان

التضامن تنظم معرض "ديارنا للحرف اليدوية" بالبنك الزراعي

كتب : دينا خالد

11:07 ص 31/10/2025
    فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية (4)
    فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية (5)
    فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية (6)
    فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية (3)
    فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية (2)

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبنك الزراعي المصري، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين الجانبين ودعما لتسويق المنتجات التراثية والحرفية الأصيلة.

وشهد افتتاح المعرض مسئولي البنك وقيادات قطاع المعارض بوزارة التضامن الاجتماعي، والذي يشهد مشاركة ٢٢ عارضا وعارضة للحرف التراثية الأصيلة.

وضم المعرض الذي نظمته الإدارة العامة للتسويق والمعارض - الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بالوزارة المنتجات الغذائية والزيوت والتوابل والمنتجات الخشبية من أعمال الديكورات واللوحات الرائعة المعبرة عن الأجواء المصرية الأصيلة والاكسسوارات المنزلية المطعمة ومنتجات التجميل والملابس الجاهزة بتصميماتها من ملابس الأطفال والسيدات والمنتجات والمشغولات القطنية المتنوعة من المفروشات والملابس وأشغال سيناء المتميزة بتصميماتها الرائعة وأشغال الخزف .

وقد وجدت المعروضات إقبالا واسعا من الحضور لما تميزت به من الجودة والأصالة .

وزارة التضامن الاجتماعي البنك الزراعي الحرف اليدوية

