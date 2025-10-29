كتبت- آية محمد:

أصدرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجموعة طوابع تذكارية جديدة مزودة بتقنية الـ "QR Code" من خلال البريد المصري لتوثيق الحدث التاريخى لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعد أحد أهم وأضخم المشروعات الثقافية والحضارية في القرن الحادي والعشرين، ويمثل أيقونة جديدة تضاف إلى سجل إنجازات الدولة في الحفاظ على تراثها الإنساني العريق والترويج له عالميًا.

وأكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المتحف المصري الكبير يمثل صرحًا حضاريًا عالميًا يجسد عراقة مصر وحضارتها الخالدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توثيق حدث الافتتاح التاريخي من خلال إصدار مجموعة من الطوابع التذكارية التي تُخلد هذه اللحظة الفارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة.

وأوضح طلعت أن طوابع البريد تُعد مرآة تعكس مسيرة الوطن وإنجازاته، لافتًا إلى أن هذا الإصدار لا يقتصر على كونه عملًا فنيًا فحسب، بل يمثل رسالة ثقافية تُبرز للعالم عظمة الحضارة المصرية القديمة، وتؤكد الدور الريادي لمصر في صون إرثها التاريخي وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في عرضه وتوثيقه.

ومن جانبها، أشارت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إلى أن المجموعة تتضمن شيت طوابع تذكاريًا يضم خمسة طوابع تحمل صورًا لتماثيل تاريخية من داخل المتحف، إلى جانب مجموعة أخرى مكونة من ثلاثة طوابع تُبرز الواجهة المعمارية للمتحف ويتصدرها شعار "المتحف المصري الكبير".

وأكدت حرص البريد المصري الدائم على دعم الثقافة والفنون والتاريخ المصري، وإصدار طوابع تذكارية تواكب وتوثق أهم الأحداث الوطنية الكبرى، عبر طوابع تحمل بين طياتها صفحات من تاريخ الوطن وحضارته العريقة.