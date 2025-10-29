إعلان

تنظيم الاتصالات يواصل جهوده لضمان جودة الخدمات خلال افتتاح المتحف المصري الكبير

كتب : آية محمد

02:17 م 29/10/2025

المتحف المصري الكبير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يواصل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جهوده لضمان جاهزية البنية الأساسية للاتصالات بما يتناسب مع هذا الحدث الضخم ويليق بمكانته العالمية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان جودة خدمات الاتصالات خلال افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت 1 نوفمبر المقبل.

وفي هذا الشأن؛ قام الجهاز بدعم وتنسيق أعمال شبكات الاتصالات داخل محيط المتحف، وذلك بالتعاون مع مشغلي خدمات الاتصالات، كذلك قام بإجراء ما يلزم من قياسات لجودة خدمات الاتصالات بجميع الطرق المؤدية إلى المتحف، كذلك بالطرق الممتدة من المطارات إلى المتحف، وداخل منطقة الأهرامات والمتحف.

كما قام بالإشراف على تركيب العديد من الهوائيات ومحطات المحمول لضمان تقديم خدمات اتصالات عالية الجودة بما يوفر أعلى معدلات التغطية للزوار والوفود القادمة من مُختلف الدول.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

معلومات الوزراء: عرض مقتنيات توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في المتحف الكبير
موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025
موعد مباراة الأهلي وبتروجيت والقناة الناقلة
حركة المحليات السنوية.. إعلان قائمة الأسماء