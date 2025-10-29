كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 28-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".



"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 29-10-2025 وهي كالآتي:

- ىسعر الذهب عيار 24 بلغ 6068 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5310 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4553 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3540 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2528 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 188755 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 42480 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.00% إلى نحو 3942 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.