كتب- أحمد والي:

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد شركة "ماريدايف" المتخصصة في الخدمات الملاحية والبترولية، فرص دخول الشركة مجال الإنتاج البترولي وتنمية الحقول القائمة والمتقادمة، في إطار خطتها الاستثمارية الجديدة للتوسع في السوق المصرية والمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.

ووفق بيان من الوزارة، أوضح محمد نديم، الرئيس التنفيذي لشركة ماريدايف للمشروعات البحرية، أن الشركة تستهدف تعظيم حجم أعمالها في مصر عبر الاستثمار في مجالات الإنتاج والحلول المتكاملة، مستفيدة من خبراتها الواسعة في مشروعات تنمية الآبار ومد الخطوط البحرية وتركيب المنصات في مصر ومنطقة الخليج وشمال إفريقيا.

وأشار نديم إلى أن توجه الشركة نحو دخول مجال الإنتاج يأتي استكمالاً لدورها في تقديم خدمات بحرية متكاملة تدعم جهود وزارة البترول لزيادة معدلات الإنتاج وتنمية الحقول المتقادمة باستخدام أحدث التقنيات والخبرات العالمية.

كما أكد الوزير ترحيب قطاع البترول بكافة المشروعات التي تدعم خطط الدولة لزيادة الإنتاج، مشيراً إلى توافر فرص استثمارية متنوعة أمام الشركات العالمية والمحلية عبر بوابة مصر الإلكترونية للاستكشاف (EUG)، ومؤكداً التزام الوزارة بتقديم التسهيلات اللازمة لضمان نجاح الخطط التوسعية للشركات العاملة في هذا المجال.