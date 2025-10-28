إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

05:24 م 28/10/2025

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 28-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3520 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 4525 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 5280 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6034 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 42240 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 60340 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 187657 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 301700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.00% إلى نحو 3942 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

