حافظت مؤسسة فيتش سوليوشنز على توقعاتها لنمو اقتصاد مصر خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو المقبل عند 4.9% مما يحسن من خلق فرص العمل.

وأوضحت المؤسسة في خدمتها البحثية "BMI" أن نمو اتساع نمو اقتصاد مصر سيتيح لمزيد من الأسر الحصول على دخل ثابت، ويدعم زيادات الأجور، مما يسمح بانخفاض معدل البطالة (كنسبة مئوية من القوى العاملة) بمقدار 0.2% ليصل إلى 6.2% خلال عام 2026.

وتأتي توقعات فيتش سوليوشنز أكثر تفاؤلا من صندوق النقد الدولي الذي توقع اتساع نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي وكذلك البنك الدولي الذي توقع نمو اقتصاد مصر إلى 4.3% العام المالي الحالي.