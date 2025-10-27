إعلان

مصر تعتزم تصدير الدواجن المُبرده.. فهل تتأثر الأسعار؟

كتب : دينا خالد

12:43 م 27/10/2025

عبد العزيز السيد رئيس شعبة الداوجن

كتب- دينا خالد:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر تعتزم تصدير الدواجن مذبوحة ومُبردة.

وأضاف السيد، أن مصر تمتلك وفرة في الإنتاج من الدواجن، كما أنها تمتلك مجازر بأحدث التقنيات العالمية.

وأشار السيد، إلى أن حجم إنتاج مصر من الدواجن يقدر بنحو 1.6 مليار دجاجة سنويا، و16 مليار بيضة، وهو يكفي احتياجاتنا المحلية.

وأوضح السيد، أن التصدير سيؤدي إلى ضبط منظومة قطاع الدواجن، حيث أن سعر الدواجن اليوم يسجل 61 جنيها في المزرعة وهو سعر أقل من سعر التكلفة وهو ما يؤدي إلى خسائر للمنتجين.

وتابع السيد، أن أسعار الدواجن في السوق المحلي منخفضة تحت سعر التكلفة بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطنين مما يؤدي إلى قلة الطلب وضعف الإقبال.

وأضاف السيد، أن بدء تصدير الدواجن الحية، لن يرفع الأسعار بشكل غير طبيعي ولكن ستصل إلى السعر الذي يحقق هامش ربح عادل للمنتجين ويحافظ على صناعة الدواجن في مصر، ويساهم في دخول عائد دولاري يستخدم في استيراد مدخلات إنتاج الأعلاف والذرة والصويا.

وأشار السيد، إلى أن الأردن من أول الدول التي تقدمت بعروض لاستيراد الدواجن المصرية، وجاري دراسة الطلبات المقدمة.

