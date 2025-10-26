إعلان

فودافون كاش تضيف ميزة جديدة لتجنب أخطاء إرسال الأموال

كتب : آية محمد

01:15 م 26/10/2025

شبكة فودافون

كتبت- آية محمد:

أتاحت شركة فودافون مصر ميزة جديدة ضمن خدمات فودافون كاش، تمكن المستخدم من معرفة اسم الشخص الذي يتم التحويل إليه قبل تأكيد العملية، وذلك بهدف تقليل الأخطاء أثناء إرسال الأموال.

وتظهر الميزة الجديدة اسم المستلم بجانب رقم الهاتف في خطوة تهدف إلى تفادي التحويلات الخاطئة التي لا يمكن استرجاعها بعد التنفيذ، خاصة في ظل تشابه بعض الأرقام بين المستخدمين.

ويظهر للمستخدم تنبيه بضرورة التأكد من صحة الرقم والاسم قبل الضغط على "تأكيد"، لضمان تنفيذ العملية بشكل صحيح.

شركة فودافون

