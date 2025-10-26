انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم
كتب : أحمد الخطيب
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية
انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا خلال تعاملات اليوم الأحد 26-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الأسماك اليوم
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و67 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.