انخفاض البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتب : أحمد الخطيب

11:12 ص 26/10/2025

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية

انخفضت أسعار السمك البلطي، والكابوريا خلال تعاملات اليوم الأحد 26-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 61 و67 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و140 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية سوق العبور

