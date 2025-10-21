تقرير- 4 أسباب.. لماذا الاستثمار في الفضة خيار جاذب في 2025؟

كتبت- أمنية عاصم:

تشهد أسعار الفضة خلال 2025 طفرة استثنائية؛ مما جعل الاستثمار فيها خيارًا جذابًا للمستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.

وأظهر تقرير صادر عن مركز «الملاذ الآمن» للأبحاث، أن سعر الأونصة تجاوز حاجز 46 دولارًا مقابل نحو 29.3 دولارًا في بداية العام، أي ارتفاع يقارب 48% خلال أقل من عشرة أشهر، لتتفوق الفضة على الذهب من حيث الأداء النسبي في الأسواق العالمية.

ورغم أن الذهب ما زال يحتفظ بصفته كـ«ملاذ آمن»، إلا أن الفضة تتميز بقدرتها على تحقيق مكاسب أعلى بفضل تذبذبها الكبير (انحراف معياري يتجاوز 25%)، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمر الباحث عن عوائد سريعة ضمن رؤية متوسطة إلى طويلة الأجل.

ومع ذلك، نصح مركز "الملاذ الآمن" في تقريره بتخصيص جزء محدود من المحفظة لها؛ نظرًا لارتفاع مستوى المخاطرة مقارنة بالذهب.

السوق المحلي في مصر: الطلب يرتفع واستثمارات الأفراد تتزايد

وأضاف التقرير، أنه على صعيد السوق المصري، يشهد الإقبال على الفضة نموًا واضحًا مدفوعًا بارتفاع الوعي الاستثماري.

فمنذ عام 1999، ارتفع الطلب المحلي على الفضة بأكثر من 119%، ومن المتوقع أن تصل قيمة الواردات إلى 13.7 مليون دولار بحلول عام 2026 بمعدل نمو سنوي قدره 5.1%، بحسب تقديرات تقارير التجارة الدولية.

وأرجع التقرير، هذا النمو إلى انتعاش الصناعات المحلية واهتمام فئة متزايدة من المستثمرين بشراء السبائك الصغيرة والعملات الفضية الخالصة كأداة ادخار آمنة منخفضة التكلفة مقارنة بالذهب.

لماذا الاستثمار في الفضة خيار جذّاب في 2025؟

وأوضح التقرير مزايا الاستثمار في الفضة، تتمثل في سيولة عالية حيث يمكن بيع وشراء الفضة بسهولة في الأسواق المحلية والعالمية، كما أنها تستخدم ل تحوط ضد التضخم؛ نظرًا لأنها تحافظ على قيمتها في فترات الاضطراب الاقتصادي.

وتابع أنه من ضمن مميزاتها ، أن تكلفة دخول منخفضة حيث يمكنك البدء من بضعة عشرات الآلاف من الجنيهات فقط، مقارنة بمبالغ أكبر يتطلبها الاستثمار في الذهب، بالإضافة إلى أن الطلب الصناعي المتنامٍ حيث أكثر من 55% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من الصناعات الحديثة، مثل الطاقة الشمسية والإلكترونيات والسيارات الكهربائية.

واستكمل التقرير أنه من ضمن مميزاتها أيضًا، وجود عجز في المعروض العالمي للعام الخامس على التوالي، ما يدعم استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار.

ويتوقع محللو LongForecast استمرار الاتجاه الصعودي خلال عام 2026، مع ترجيح بقاء الأسعار فوق 45 دولارًا للأونصة، مما يجعل الاستثمار طويل الأجل أكثر أمانًا وربحية مقارنة بالمضاربة قصيرة المدى التي قد تشهد تقلبات تصل إلى 20% أسبوعيًا.