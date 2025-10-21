انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 105 جنيهات، بمنتصف تعاملات الثلاثاء 21-10-2025، مقارنة ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3856 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4958 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5785 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6611 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 46280 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66110 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 205602 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 330550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.02% إلى نحو 4267 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج