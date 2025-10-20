وزير قطاع الأعمال ييبحث مع مجموعة إروجلو العالمية تشغيل مصانع النسيج

بحث محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مع نور الدين اروجلو، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو العالمية القابضة والوفد المرافق، فرص التعاون المشترك بين المجموعة والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لا سيما في مجالات تشغيل وإدارة عدد من مصانع الغزل والنسيج الجديدة التابعة للوزارة.

وبحسب البيان المرسل اليوم، فقد تم استعراض ملامح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة للوزارة، والذي يشمل تطويرًا شاملًا للبنية التحتية، وتأسيس مصانع جديدة بأعلى المواصفات الفنية والتكنولوجية العالمية، تغطي مختلف مراحل التصنيع من الغزل إلى التجهيز والتفصيل، باستخدام أحدث خطوط الإنتاج من كبرى الشركات الدولية,

بجانب تنفيذ برامج تدريب وتأهيل مكثفة للعاملين، بما يعزز من كفاءة الأداء والإنتاجية، ويضمن تحقيق أعلى معدلات الجودة والتنافسية.

وأكد نور الدين اروجلو ، مالك ورئيس مجلس إدارة مجموعة أروجلو العالمية القابضة ، أن المجموعة تمتلك خبرات واسعة وقدرات تشغيلية متميزة في إدارة مصانع الغزل والنسيج على المستوى الدولي، وأنها ترى في السوق المصرية فرصة استثمارية واعدة بفضل ما تشهده من تطوير شامل في هذا القطاع.

و كما أشار إلى أن المجموعة لديها استثمارات حالية في محافظتي الإسماعيلية ودمياط، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى أسواق أمريكية وأوروبية، وتتطلع إلى تعزيز شراكاتها في السوق المصرية، وتوسيع نطاق تعاونها في تشغيل عدد من المصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، مشيدًا بانفتاح الوزارة على مختلف نماذج الشراكة، وسعيها الدؤوب لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة في التشغيل.