مستوى تاريخي جديد.. قفزة في سعر الذهب اليوم بحلول التعاملات المسائية

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الخميس 2-10-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، مسجلا مستوى قياسي جديد، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3493 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4491 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5240 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5988 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 41920 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 59880 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 186226 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 299400 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.29 % إلى نحو 3877 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.