مباحثات بين رئيسا البريد وشركة "Visa Inc" لتعزيز التعاون

استقبلت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وفدًا رفيع المستوى من شركة فيزا العالمية، برئاسة طارق محمود، الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بمبنى البريد المصري التاريخي بالعتبة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة في مجالات الخدمات المالية الرقمية والحلول التكنولوجية المبتكرة.

وأكدت الباز، أن لقاء طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والوفد المرافق له، جاء بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وبحث آفاق جديدة للتعاون المشترك، حيث تناول اللقاء خطط شركة فيزا للتوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، في ظل الدعم الكبير الذي توليه الحكومة في مصر للمستثمرين.

وأضافت الباز، أن البريد المصري يضع على رأس أولوياته توسيع مجالات التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات الحالية وإتاحة حلول جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات عملاء البريد وتواكب تطلعاتهم المستقبلية.

من جانبه أكد محمود، أن "فيزا" تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير تجارب الدفع الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التكنولوجيا المالية لتشمل جميع شرائح المجتمع.

وأشار إلى أن السوق المصرية تُعد من أكبر الأسواق وأكثرها نموًا في المنطقة، بما توفره من فرص واسعة لتطبيق الأفكار والخدمات المبتكرة، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يدفع الشركة إلى تعزيز تعاونها مع الشركاء المحليين، وفي مقدمتهم البريد المصري، من أجل تقديم حلول رقمية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتواكب متطلبات السوق.