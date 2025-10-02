استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و72 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و180 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و190 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.