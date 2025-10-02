إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

06:23 ص 02/10/2025

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن استقر سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 1-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5957 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5213 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4468 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3475 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2482 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 185288 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 41700 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.92 % إلى نحو 3894 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

