أعلنت البورصة اليوم وقف التداول أسهم شركتي السويدى اليكتريك، و جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى.

وجاء ذلك من خلال إفصاح منشور على شاشة البورصة، حيث تقرر إيقاف التعامل على أسهم الشركتين اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم الموافق 19/10/2025 وذلك لحين ورود بيان من الهيئة العامة للرقابة المالية لهما.



ومن المتوقع أن تستأنف أسهم الشركتين التداول فور تلقي البورصة البيان الرسمي من الهيئة، والذي سيوضح تفاصيل الأسباب وراء القرار الحالي.