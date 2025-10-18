خريطة الأسعار اليوم:انخفاض الحديد والأسمنت والذهب يعود للارتفاع

ارتفعت أسعار الزيت، والسكر، والدواجن، والبيض خلال تعاملات اليوم السبت 18-10-2025، بينما تراجعت أسعار الحديد، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، الذهب يقلص خسائره يعود للارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

