خريطة الأسعار اليوم:انخفاض الحديد والأسمنت والذهب يعود للارتفاع

كتب- أحمد والي:

02:04 م 18/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الزيت، والسكر، والدواجن، والبيض خلال تعاملات اليوم السبت 18-10-2025، بينما تراجعت أسعار الحديد، والأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، الذهب يقلص خسائره يعود للارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

تراجع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

ارتفاع أسعار الزيت والسكر والدواجن بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

الذهب يقلص خسائره يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات اليوم السبت

