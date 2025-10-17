انهت أسواق الذهب العالمية تعاملاتها اليوم الجمعة ختام تعاملات الأسبوع على تراجع كبير بلغ نحو 2.2% أو ما يعادل 100 دولارًا للأونصة الواحدة لتسجل مستوى 4230 دولار للأونصة.

ويرى خبراء سوق المال، أن أسعار الذهب شهدت خلال الأسبوع ارتفاعات تاريخية لم يشهدها من قبل بعد أن سجلت سعر الأونصة أمس الخميس مستوى 4350 دولار وهو أعلى مستوى تاريخي، إلا أن الذهب تراجع خلال جلسة تداولات اليوم الجمعة لجني الأرباح بعد مارثون طويل من الارتفاعات المستمرة.

من جانبه أكد نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا، أن أسعار الذهب المحلية شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الساعات الأخيرة بعد هبوط السعر العالمي إلى مستوى 4234 دولار للأوقية.

وأضاف، أنّ انخفاض سعر الأونصة عالميًا بمقدار 100 إلى 150 دولارًا كان له تأثير مباشر على السوق المحلي، نظرًا لكونه سوقًا مفتوحًا على الخارج، يتأثر بأي صعود أو هبوط في الأسعار العالمية بشكل مباشر.

وأشار إلى أن حالة الهدوء الحالية في السوق تعود إلى عمليات جني الأرباح، موضحًا: "جني الأرباح يعني أن هناك من اشترى الذهب بسعر منخفض، ويقوم الآن ببيعه بسعر مرتفع لتحقيق ربح"، مؤكدًا أن هذا السلوك طبيعي في سوق الذهب، ويؤدي إلى تقلبات في الأسعار، لكنها لا تعكس بالضرورة اتجاهاً طويل الأمد.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 انخفاضًا ليصل إلى 6514 جنيهًا، في حين تراجع عيار 21 من 5800 إلى 5700 جنيه خلال أقل من ثلاث ساعات، بانخفاض قدره حوالي 150 جنيهًا، وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6560 جنيهًا للجرام، وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 45920 جنيه.