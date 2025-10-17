كتب- أحمد والي:

قررت الهيئة المصرية العامة للبترول، رفع أسعار أسطوانات البوتاجاز للاستخدام المنزلي والتجاري اعتبارًا من الساعة السادسة صباح الجمعة الموافق 17 أكتوبر 2025، وذلك وفقًا لقرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم (3752) لسنة 2025.

وبحسب منشور رسمي صادر عن الهيئة، ارتفع سعر الأسطوانة المنزلية سعة 12.5 كيلو جرام إلى 225 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه، في حين زاد سعر الأسطوانة التجارية سعة 25 كيلو جرام إلى 450 جنيهًا بدلًا من 400 جنيه.

وشددت الهيئة في تعليماتها على شركات توزيع الغاز ومستودعات التعبئة بضرورة الالتزام بالأسعار الجديدة وعدم فرض أي زيادات إضافية على المستهلكين.

ويأتي هذا القرار بالتزامن مع إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اليوم عن رفع أسعار البنزين والسولار بنسب تراوحت بين 10 و13%، ضمن المراجعة الربع سنوية لأسعار الوقود، والتي تستند إلى التغيرات في الأسعار العالمية لخام النفط وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.