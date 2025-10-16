رئيس البورصة: نعمل على تفعيل آلية البيع على المكشوف خلال 3 أشهر

أعلن إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن استهدافهم تفعيل آلية البيع على المكشوف خلال 3 أشهر. وفقًا لتصريحاته الصحفية لـ CNBC عربية.

وأضاف رئيس البورصة، أن تفعيل البيع على المكشوف مرتبط بتعديل نظام التسوية والمقاصة.

كان رئيس البورصة أعلن منذ شهرً عن أن المرحلة القادمة ستشهد إطلاق أدوات مالية جديدة مثل المشتقات المالية وآلية صانع السوق، إلى جانب آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.

وكانت آليه البيع على المكشوف قد تم تفعيلها بشكل محدود في البورصة المصرية سابقاً، لكنها لم تحقق الانتشار المأمول.

ويعد "البيع على المكشوف أو الشورت سيلنج" وهي آلية تسمح للمستثمر بتحقيق الربح من انخفاض سعر سهم معين. وتعد الأداة الأشهر في العالم.

وتطبق آلية البيع على المكشوف من خلال : " اقتراض المستثمر ورقة مالية (سهم) من مالكها الأصلي، ثم يقوم ببيع هذه الورقة في السوق بالسعر الحالي ، وإذا انخفض سعر الورقة المالية لاحقاً، يقوم المستثمر بإعادة شرائها بسعر أقل، بعد ذلك يقوم برد الورقة المالية إلى مالكها الأصلي ويحتفظ بالفرق في السعر كربح."