مؤشر نيكي يصعد مع تزايد احتمالات تولي تاكايتشي رئاسة الحكومة اليابانية

ارتفع مؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس مع تزايد احتمالات أن تصبح زعيمة الحزب الديمقراطي الحر ساناي تاكايتشي رئيسة الوزراء المقبلة، مما أذكى الرهانات على انتعاش الإنفاق وتيسير السياسة النقدية،وفق تقرير منشور على "رويترز".

وأضاف التقرير، أن مؤشر نيكي الياباني صعد 0.87 بالمئة إلى 48088.07 نقطة بحلول منتصف الجلسة، فيما تقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49 بالمئة إلى 3199.18 نقطة.

وبرز حزب التجديد الياباني كشريك محتمل للحزب الديمقراطي الحر في الائتلاف بعد أن قال زعيمه إن الحزب سيدعم تاكايتشي لرئاسة الوزراء إذا اتفق الحزبان على السياسات.

واستكمل التقرير، أن مؤشر نيكي بلغ مستوى قياسيا الأسبوع الماضي بعد انتخاب تاكايتشي زعيمة للحزب الديمقراطي الحر، مما مهد الطريق أمامها لتصبح رئيسة الوزراء القادمة للبلاد. لكن تلاشت هذه التوقعات بعد أن انسحب حزب كوميتو من الائتلاف الحكومي الأسبوع الماضي.

وقال شويتشي أريساوا، المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار في شركة إيواي كوزمو للأوراق المالية : "نيكي قد ينتعش إلى أعلى مستوياته التي سجلها في وقت سابق من هذا الشهر. لكن الين صعد أيضا وهو أمر سلبي بالنسبة للأسهم المحلية".

وارتفع الين مقابل الدولار بعدما أجرى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو محادثات في واشنطن.