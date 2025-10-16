إعلان

منها اللوجستيات والمطارات.. مصر تستهدف طرح بين 3و4 شركات بالعام المالي الحالي في 5 قطاعات

كتبت- منال المصري:

11:39 ص 16/10/2025

أحمد كجوك وزير المالية

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة تستهدف طرح ما بين 3 إلى 4 طروحات في السنة المالية الحالية التي تنتهي يونيو المقبل.

وأوضح وفقا لبيان اليوم، سنعمل على دفع معدلات الاستثمارات الخاصة، مستهدفا طروحات في القطاع المالي والتأمين وإدارة المطارات واللوجستيات والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي.

كانت بيانات وزارة المالية أظهرت في وقت سابق خطة الدولة في طرح 11 شركة أمام المستثمرين أو في البورصة بهدف جمع بين 4 و5 مليارات دولار منها 6 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وأكد كجوك، أنه يتم توجيه جزء مؤثر من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع المستثمرين خلال ٣ جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات "جي. بي. مورجان" و"مورجان ستانلي" و"جولدن مان ساكس" على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

كان كجوك قال أمس لسي إن بي سي عربية أن مصر تستهدف جمع بين 1.25 و1.5 مليار دولار بنهاية يونيو المقبل من 4 طروحات حكومية.

أحمد كجوك وزير المالية





