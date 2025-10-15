الذهب عيار 24 يقترب من 6500 جنيه للمرة الأولى في مصر

قفزت أسعار الذهب في مصر اليوم إلى مستويات تاريخية، مدفوعة بصعود قوي في الأسواق العالمية، إذ وصل سعر الجرام عيار 24 إلى نحو 6445 جنيها للمرة الأولى في تاريخه، فيما واصل عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلي الارتفاع ليسجل نحو 5640 جنيهًا للجرام.

يأتي ذلك في ظل موجة صعود عالمية للمعدن النفيس، مع تزايد المخاوف من تداعيات الحرب التجارية المتجددة بين الصين والولايات المتحدة، إلى جانب الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي بدأ مطلع أكتوبر الجاري، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي وزاد الإقبال على الذهب كملاذ آمن.

وسجلت أسعار الذهب عالميًا نحو 4200 دولار للأونصة خلال تعاملات اليوم، وهو أعلى مستوى تاريخي للمعدن الأصفر، مدعوما بتراجع الثقة في الأسواق المالية وتلميحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بقرب إنهاء سياسة التشديد النقدي ووقف رفع أسعار الفائدة.

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3760 جنيهًا للجرام، كما زاد عيار 18 إلى 4834 جنيهًا، في حين واصل عيار 21 صعوده ليبلغ 5640 جنيهًا للجرام.

أما عيار 24، فواصل قفزته القياسية ليسجل 6445 جنيهًا للجرام، وهو أعلى مستوى في تاريخ السوق المصري حتى الآن.

وبالنسبة إلى الجنيه الذهب، فقد صعد إلى نحو 45120 جنيهًا، مع إمكانية اختلاف السعر من تاجر لآخر تبعًا لتكاليف المصنعية، بينما يعكس هذا السعر قيمة الذهب الخام فقط دون أي إضافات.

كما بلغت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 64450 جنيهًا، وارتفع سعر الأونصة التي تحتوي على 31.1 جرامًا إلى نحو 200439 جنيهًا، بينما سجلت سبيكة 50 جرامًا نحو 322250 جنيهًا.