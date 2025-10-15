جرام الذهب عيار 21 يقترب اليوم من 5700 جنيه لأول مرة في تاريخه بمصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم قفزة جديدة مسبوقة، إذ صعد سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 5640 جنيها للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعا بموجة صعود قوية في بورصات المعادن العالمية وارتفاع سعر الأوقية.

وجاء هذا الارتفاع في السوق المحلي متأثرا بصعود أسعار الذهب عالميا، التي سجلت نحو 4200 دولار للأونصة "الأوقية" خلال تعاملات اليوم، مدعومة بزيادة الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن وسط التقلبات الاقتصادية الراهنة، وذلك بعد تلميح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إلى الاقتراب من إنهاء سياسة التشديد النقدي.

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3760 جنيها للجرام، كما زاد سعر عيار 18 إلى 4834 جنيها للجرام، بينما صعد عيار 21 وهو الأكثر تداولا في السوق المصري إلى نحو 5640 جنيها للجرام.

أما عيار 24، فقد واصل صعوده القياسي ليسجل 6445 جنيها للجرام للمرة الأولى في تاريخ السوق المصري.

وبالنسبة إلى الجنيه الذهب، فقد صعد إلى نحو 45120 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر بحسب المصنعية، بينما يعكس هذا السعر قيمة الذهب الخام فقط دون أي إضافات.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 64450 جنيها، في حين بلغت الأونصة التي تحتوي على 31.1 جراما نحو 200439 جنيها، ووصلت سبيكة الذهب وزن 50 جراما إلى نحو 322250 جنيها.