ارتفعت أسعار الأسمنت، والدقيق، و الدواجن، والبيض، والبلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الصعود خلال منتصف التعاملات.

