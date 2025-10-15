إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدقيق والأسمنت والذهب يقفز لمستويات تاريخية

كتب : مصراوي

01:54 م 15/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الأسمنت، والدقيق، و الدواجن، والبيض، والبلطي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 15-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تواصل الصعود خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الليمون.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الأربعاء

ارتفاع أسعار السكر والدقيق بالأسواق اليوم الأربعاء (موقع رسمي)

الذهب يحطم المستويات القياسية ويصل لذروة جديدة بمنتصف تعاملات الأربعاء

