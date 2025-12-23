إعلان

انخفاض حديد عز.. أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء بالأسواق

كتب- أحمد الخطيب:

10:21 ص 23/12/2025

أسعار مواد البناء

انخفضت أسعار حديد عز، والأسمنت، في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-12-2025، بينما ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36210.75 جنيه، بزيادة 184.06 جنيه.

سعر طن حديد عز: 37424.56 جنيه، بتراجع 157.48 جنيه.

سعر طن الأسمنت: الرمادي: 4048.72 جنيه، بتراجع 90 قرشًا.

سعر الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة ببداية تعاملات الثلاثاء