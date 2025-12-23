إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

07:54 ص 23/12/2025

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 22-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، مسجلا مستوى قياسي جديد، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6738 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5895 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5053 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3930 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2807 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 209550 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 47160 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.96% إلى نحو 4424 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الذهب عيار 14 سعر الذهب عيار 10 الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم ارتفاع أسعار الذهب أسعار الذهب الذهب في مصر زيادة الذهب سعر وقية الذهب سعر الجنيه الذهب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

بوتسوانا

نيجيريا

- -
19:30

تنزانيا

تونس

- -
22:00

أوغندا

الكونغو الديمقراطية

- -
14:30

بنين

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تفوز على زيمبابوي بهدفين في كأس الأمم الأفريقية
الرئيس السيسي يعتمد تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبدالله