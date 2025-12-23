سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 22-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، مسجلا مستوى قياسي جديد، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6738 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5895 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 5053 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3930 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2807 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 209550 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 47160 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.96% إلى نحو 4424 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.