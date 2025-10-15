ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 15-10-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3706 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4765 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5560 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6354 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 44480 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 63540 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 197609 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 317700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.18% إلى نحو 4191 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.