إعلان

مؤشرات البورصة تتزين باللون الأخضر بختام جلسة اليوم

كتب : آية محمد

03:01 م 06/01/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.13% عند مستوى 41543 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.94%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.26%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 13.1 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 7.6 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 5.4 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.54% عند مستوى 40898 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة مؤشرات البورصة مؤشر EGX 70

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته
أخبار المحافظات

"مش مجنون وكان بيصلي".. نجل ضحية المنوفية يكشف مفاجأة عن المتهم بقتل والدته
مد مهلة التقديم لوحدات بديلة لمخاطبي قانون الإيجار حتى 12 أبريل 2026
أخبار مصر

مد مهلة التقديم لوحدات بديلة لمخاطبي قانون الإيجار حتى 12 أبريل 2026
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركديه الساخن يوميا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكركديه الساخن يوميا؟
رمضان 2026.. يسرا اللوزي بطلة مسلسل "كان ياما كان" أمام ماجد الكدواني
زووم

رمضان 2026.. يسرا اللوزي بطلة مسلسل "كان ياما كان" أمام ماجد الكدواني
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
حوادث وقضايا

سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خطة مصر لإدارة الدين الخارجي.. 60% من الاقتراض ستكون من مصادر جديدة
العالم الهولندي يحذر من زلازل مدمرة من اليوم وحتى 11 يناير.. وعلماء يردون
سابوا أخويا يموت.. شخص يتهم مستشفى شهيرا بأكتوبر بالتسبب في وفاة شقيقه
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث