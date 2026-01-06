إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 6 يناير 2026

كتب : آية محمد

03:09 م 06/01/2026

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 6794 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6852 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5995 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5139 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 47960 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

