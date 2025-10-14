سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية

ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 13-10-2025، مقارنة بمستواه في بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6275 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5490 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4706 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3660 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2614 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 195153 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 43920 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.88% إلى نحو 4093 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.