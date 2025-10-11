النفط عند أدنى مستوى في 5 شهور بعد تهديد ترامب بفرض رسوم على الصين

كتبت- دينا خالد:

انخفضت العقود الآجلة للخامين برنت والأمريكي أكثر من دولارين للبرميل، أو ما يزيد عن 3%، أمس الجمعة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الصين، في ظل تراجع الطلب في سوق يُنظر إليها على أنها تعاني تخمة في المعروض، بحسب وكالة رويترز.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في (يو.بي.إس)، "كان سبب عمليات البيع هو التحول إلى الأسواق الخالية من المخاطر في أعقاب تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على السلع الصينية".

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.49 دولار أو 3.82 % لتبلغ عند التسوية 62.73 دولار للبرميل. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.61 دولار أو 4.24 % إلى 58.90 دولار للبرميل عند التسوية.

وهذا أدنى مستوى للخامين منذ أوائل مايو الماضي، بحسب وكالة رويترز.

وقال أندرو ليبو، رئيس شركة ليبو أويل أسوشيتس، "اليوم هو تتويج لمجموعة متنوعة من العوامل وأحدثها تهديد ترامب بزيادة هائلة في الرسوم الجمركية على الصين".