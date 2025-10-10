إعلان

خريطة الأسعار اليوم: استقرار الدواجن واللحوم وارتفاع الذهب

كتب : آية محمد

03:03 م 10/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

استقرت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم، والحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة 10-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الجمعة

80 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم الجمعة (موقع رسمي)

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات الجمعة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

