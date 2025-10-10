استقرت أسعار الدواجن، والبيض، واللحوم، والحديد، خلال تعاملات اليوم الجمعة 10-10-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

