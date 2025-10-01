كتبت- دينا كرم:



استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 1-10-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سجل سعر الذهب اليوم مستوى تاريخي جديد وسط زيادة سعر الذهب عالميا على إثر مخاوف من إغلاق حكومي أمريكي بخلاف تصاعد التوترات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3486 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 4482 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 5230 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5977 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 41840 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 59770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 185884 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 298850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.92 % إلى نحو 3894 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.