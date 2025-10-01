سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 30-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5909 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5170 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4432 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3447 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2462 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 183778 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 41360 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض الذهب عالميًا بنسبة 0.17 % إلى نحو 3826 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.