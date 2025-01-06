تفاصيل الباقات.. المصرية للاتصالات ترفع أسعار فواتير الخط الأرضي

كتبت- آية محمد:

رفعت الشركة المصرية للاتصالات "we" أسعار باقات فواتير الخط الأرضي مسبقة الدفع في فاتورة ديسمبر الماضي بنسب متفاوتة وفق نوع الباقة، وذلك بحسب بيانات أسعار الباقات الجديدة المحدثة المنشورة على موقعها الإلكتروني.

تأتي هذه الزيادة في فواتير الخط الأرضي بعد زيادة باقات الإنترنت الأرضي قبل شهرين.

ويعرض "مصراوي" أسعار باقات فواتير التليفون الأرضي للنظام الشهري والربع سنوي والسنوي، وفق موقع "We".

باقة وي أرضي 35

-الاشتراك الشهري: توفر 500 دقيقة محلي ومحافظات بسعر 35 جنيها، وبعد إضافة الضريبة بسعر 39.90 جنيه.

- اشتراك ربع سنوي: توفر 1500 دقيقة محلي ومحافظات بسعر 105 جنيهات، وبعد إضافة الضريبة بسعر 119.7 جنيه.

- اشتراك سنوي: توفر 6000 دقيقة محلي ومحافظات بسعر 420 جنيها، وبعد إضافة الضريبة 478.8 جنيه.

باقة "وي" أرضي 45

-الاشتراك الشهري: توفر 3500 دقيقة محلي ومحافظات وموبايل "وي" بسعر 45 جنيها، وبعد إضافة الضريبة بسعر 51.76 جنيه.

- اشتراك ربع سنوي: توفر 10.500 دقيقة محلي ومحافظات وموبايل "وي" بسعر 135 جنيها، وبعد إضافة الضريبة بسعر 155.27 جنيه.

- اشتراك سنوي: توفر 42.000 دقيقة محلي ومحافظات وموبايل "وي" بسعر 540 جنيها، وبعد إضافة الضريبة بسعر 621.07 جنيه.

باقة "وي" أرضي 75

-الاشتراك الشهري: توفر 3500 دقيقة محلي ومحافظات وموبايل "وي" بالإضافة إلى 250 دقيقة موبايل للشبكات الأخرى بسعر 75 جنيها، وبعد إضافة الضريبة بسعر 88.69 جنيه.

- اشتراك ربع سنوي: توفر 10500 دقيقة محلي ومحافظات وموبايل "وي" بالإضافة إلى 750 دقيقة موبايل للشبكات الاخرى بسعر 225 جنيها، وبعد إضافة الضريبة 266.08 جنيه.

- اشتراك سنوي: توفر 42000 دقيقة محلي ومحافظات وموبايل "وي" بالإضافة إلى 3000 دقيقة موبايل للشبكات الاخرى بسعر 900 جنيه، وبعد إضافة الضريبة بسعر 1064.30 جنيه.

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