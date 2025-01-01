أنظمة دفع فاتورة التليفون الأرضي.. تعرف على طرق السداد

كتبت- آية محمد:

خاطبت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عبر رسائل نصية بعض العملاء الذين حان موعد سداد فاتورة الاشتراك في الخط الأرضي لضمان استمرار عمل الخدمة وتجنبا لانقطاعها.

وتتنوع أنظمة دفع فاتورة اشتراك التليفون الأرضي بين 3 أنظمة شهري أو ربع سنوي أو سنوي وفق رغبة العميل وهو ما سيتناوله مصراوي في السطور التالية.

النظام الشهري

دفع الفاتورة: يتم بشكل شهري.

فترة السماح: تبلغ 20 يوما في حال التأخر عن الدفع.

بعد فترة السماح: يتم تحويل خط التليفون الأرضي لخدمة استقبال المكالمات لمدة 7 أيام.

يتم إيقاف الخط مؤقتًا حتى يتم دفع الفاتورة في حال استنفاد فترة ما بعد السماح.

النظام الربع سنوي

دفع الفاتورة: كل ثلاثة أشهر.

فترة السماح: تبلغ 3 أيام بعد الموعد المحدد للدفع ويتم خلالها تحويل الخط الأرضي إلى وضع استقبال المكالمات.

عند تجاوز فترة السماح: إيقاف الخط مؤقتا حتى يتم دفع الفاتورة.

النظام السنوي

دفع الفاتورة: يتم بشكل سنوي.

فترة السماح: تبلغ 7 أيام بعد الموعد المحدد للدفع ويتم خلالها تحويل الخط الأرضي إلى وضع الاستقبال.

بعد تجاوز فترة السماح: يتم إيقاف الخط مؤقتًا حتى يتم دفع الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بخطوات سهلة وبسيطة، من خلال الموقع الرسمي للمصرية للاتصالات باستخدام رقم الهاتف، أو من خلال الاتصال برقم الخط الساخن المختصر لخدمة العملاء (19777)، وتسجيل رقم الهاتف المستعلم عنه ليتم إظهار قيمة الفاتورة.

طرق الدفع

تقدم المصرية للاتصالات عدة طرق لسداد الفواتير، منها:

- الدفع الإلكتروني عبر موقع الشركة الرسمي أو من خلال تطبيق My WE.

- مراكز شركة المصرية للاتصالات "السنترالات".

- ماكينات الصراف الآلي لبنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي.

- مكاتب البريد المصري.

- خدمات (فودافون كاش وخدمة فوري واتصالات كاش وأورنج كاش ووي باي وماكينات شركة سداد وBee وخدماتي وأمان والأهلي ممكن ومصاري).