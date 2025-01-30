عمومية جهينة للصناعات الغذائية تقر دمج 4 شركات تابعة

كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت جهينة للصناعات الغذائية، موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة على اندماج كل من الشركة الدولية للصناعات الغذائية الحديثة ، والشركة المصرية لمنتجات الألبان، الشركة المصرية للصناعات الغذائية – إيجيفود، شركة المروة للصناعات الغذائية في شركة جهينة للصناعات الغذائية في ضوء امتلاك شركة جهينة للصناعات الغذائية (الشركة الدامجة) بطريقة مباشرة وغير مباشرة لـ 100% من أسهم رأس مال الشركة المندمجة.

ووفق الإفصاح المرسل من الشركة اليوم، أن ذلك جاء استنادًا إلى القيمة الدفترية للشركات وفقًا للقوائم المالية المجمعة حتى 31 ديسمبر 2023.

وصادقت الجمعية أيضًا، على تقرير اللجنة المشكلة بقرار وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي رقم 95 لسنة 2018، بشأن التحقق من صحة التقدير المبدئي لأصول والتزامات الشركات، والمعتمد من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في 7 نوفمبر 2024.

وشملت القرارات أيضًا تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة وذلك لإضافة أنشطة جديدة بعد الاندماج، وتحديث المادة 4 لتشمل مراكز مزاولة النشاط للشركات المندمجة كمراكز تابعة للشركة الدامجة.

وأكدت الجمعية الإبقاء على رأس المال المرخص به والمصدر لشركة جهينة كما هو دون تغيير، مع تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لتتوافق مع الآثار المترتبة على عملية الاندماج.