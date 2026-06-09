مليون جنيه.. كم سنة يحتاجها الشاب ليدخر مبلغا يكفيه للزواج؟

في غرفته، يحتفظ محمد عادل (31 عامًا) بدفتر صغير داخل درج مكتبه، لا يحوي مواعيد عمل أو ملاحظات شخصية، بل على قائمة طويلة من الأرقام والأسعار.

في الصفحة الأولى كتب قبل 3 سنوات "تكلفة الزواج"، دوّن بنوداً بدت وقتها قابلة للتحقيق: وشبكة، وغرفة نوم، وثلاجة، وغسالة، وبوتاجاز، وشقة صغيرة يستطيع أن يبدأ فيها حياته مع خطيبته.

اعتقد محمد عادل أن خطته لتحقيق حلمه تحتاج عامين من الادخار عبر "الجمعيات" على الأكثر، إذ كان راتبه يكفي لتوفير جزء كل شهر، واتفق على موعد مبدئي للزفاف مع خطيبته.

الأسعار تزيد أسرع من قدرته على الادخار كل شهر، ما يضطره لفتح الدفتر وشطب أرقام ليكتب مكانها أخرى أكبر منها.. الشقة التمليك ارتفع ثمنها، غرفة النوم قفز سعرها، أما الشبكة فأصبحت ترتبط بأسعار الذهب المواصل للصعود.

أقصى أمنياته أن يحل على شقة بأرض اللواء أو بولاق الدكرور أو إمبابة، "كل ما أوفر مبلغ، أرجع أكتشف إن الأسعار سبقتني من جديد" يقول محمد عادل.

فاتورة تأسيس وتأثيث بيت أصبحت هدفًا بعيد المنال لمحمد عادل، ولولا أن خطيبته فكرت في الاستغناء عن بعض الكماليات وحفل الزفاف وجزء من التجهيزات، لكانا في عِداد المنفصلين حاليًا.

يذكر الواقع الحالي، بلقطة قصيرة من فيلم تسجيلي من إنتاج تلفزيون BBC ظهرت فيه الفنانة عبلة كامل إبان فترة دراستها الجامعية حينما كانت مخطوبة للمخرج أحمد كامل وهي تقول: " My problem I want to marry only".

الحب فوق هضبة الهرم.. أزمة تضخم الزواج ممتدة

في واقعية دامية، صاغ المخرج عاطف الطيب رواية الأديب نجيب محفوظ في فيلم يحمل نفس الاسم "الحب فوق هضبة الهرم"، حيث مثّل مشكلات عجز الشباب عن الزواج الراجعة لضعف الدخل وندرة السكن، مع تقاطعات اجتماعية لا يغيب الاقتصاد عن أي زاوية منها.

وحسب اطلاع "مصراوي" على بيانات موقع "عقارماب"، ما تزال بعض الأحياء الشعبية والمناطق الواقعة على أطراف القاهرة الكبرى تتيح فرصًا لشراء شقق سكنية بأسعار تقل عن 1.5 مليون جنيه، وإن كانت أغلبها تقع في مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة أو تعاني نقص الخدمات مقارنة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأظهرت بيانات جولة بين أسعار شقق التمليك، أن شقة بمساحة 50 مترًا في شارع الملك فيصل تكلف 480 ألف جنيه، فيما عُرضت شقة أخرى بمساحة 60 مترًا في منطقة بهتيم بشبرا الخيمة مقابل 380 ألف جنيه، كما رُصدت شقة بمساحة 75 مترًا في شبين القناطر بسعر 500 ألف جنيه، وأخرى بمساحة 125 مترًا في شارع عناني بشبرا الخيمة مقابل 550 ألف جنيه.

وفي المناطق القريبة من القاهرة، بلغت أسعار بعض الوحدات السكنية 700 ألف جنيه لشقة بمساحة 115 مترًا في شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة، و900 ألف جنيه لشقة بمساحة 66 مترًا بمنطقة الرماية في الهرم، أما شقة بمساحة 100 متر في المطبعة بفيصل تكلف 900 ألف جنيه، بينما شقة بمساحة 80 مترًا في عين شمس تكلف 960 ألف جنيه، وشقة بمساحة 120 مترًا في المرج مقابل مليون جنيه.

شقة بمساحة 120 مترًا في شارع ناهيا ببولاق الدكرور بمليون جنيه رغم كثافة سكان المكان، كما ارتفعت أسعار بعض المناطق الشعبية، حيث سجلت الشقق المعروضة في اللبيني وفيصل نحو 1.1 مليون جنيه للوحدة بمساحات تصل إلى 150 مترًا، بينما بلغ سعر شقة بمساحة 150 مترًا في المريوطية بالهرم نحو 1.5 مليون جنيه، بينما تراوحت أسعار حي الواحة بمدينة نصر بين 1.4 و1.5 مليون جنيه لمساحات تتراوح بين 95 و100 مترمربع.

محمد عادل لم يتفق مع أسرة خطيبته على مقدار معين من الذهب في الخطوبة، ولكنه اكتفى بخاتم بسيط كهدية لها، "مكانش ينفع أجيب دهب"، يقول لـ"مصراوي"، بينما يضيف: "وهي خطيبتي كانت متفهمة دا جدًا".

إلا أن أسعار الذهب شهدت خلال الفترة الأخيرة تذبذبًا نسبيًا متأثرة بتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار، حيث تراوح متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية بين نحو 6300 جنيه و7000 جنيه للجرام، بينما سجل عيار 24 مستويات تدور حول 7200 إلى 7800 جنيه للجرام، كما بلغ متوسط سعر عيار 18 ما بين 5400 إلى 6000 جنيه.

رفاهية الزواج في "عايز حقي".. غير متاحة

تناول فيلم "عايز حقي" بفانتزيا كوميدية واقع كثير من الشباب مع أزمة السكن والاستقرار الأسري، إذ اضطر "صابر" إلى بيع نصيبه في المال العام حينما لم يستطع هو وخطيبته الحصول على شقة إيجار قديم، إلا أن الإيجار القديم أُلغي العام الماضي بالقانون رقم 164 لسنة 2025.

الشقق الإيجار الجديد، حسب اطلاع "مصراوي" على بيانات موقع "عقارماب"، تراوحت القيمة الإيجارية للشقق السكنية في المناطق الشعبية بحي الهرم بين 6.5 ألف و12 ألف جنيه شهريًا، وفقًا للمساحة ومستوى التشطيب وموقع الوحدة.

وأظهرت البيانات أن شقق منطقة اللبيني سجلت إيجارات تراوحت بين 6.5 ألف و9 آلاف جنيه شهريًا للوحدات التي تتراوح مساحاتها بين 150 و180 مترًا مربعًا، كما رُصدت شقق للإيجار في شارع المجزر الآلي بمنطقة اللبيني بأسعار تراوحت بين 8 آلاف و12 ألف جنيه شهريًا لمساحات تتراوح بين 150 و160 مترًا مربعًا.

وفي منطقة التعاون، بلغ إيجار شقة بمساحة 130 مترًا نحو 8 آلاف جنيه شهريًا، بينما سجلت الوحدات السكنية في منطقة المساحة إيجارات تراوحت بين 8 آلاف و10 آلاف جنيه شهريًا لشقق بمساحات تتراوح بين 120 و140 مترًا مربعًا.

ولا تتوقف الشقق عند الشراء أو الإيجار فقط، وإنما يلزمها تجهيزات وتأثيث.. في الشكل البياني التالي يمكن النظر فيما يحمله كاهل المقبل على الزواج:

"سنو وايت".. حينما يكون حلم الزواج "ثلاجة"

في فيلم "سنوايت" بنسخته المصري، تسعى "إيمان" لمساعدة أختها الصغرى على إتمام زيجتها، ولكنها تصطدم بطلب والدة العريس منها بشراء ثلاجة للعروسة كشرط لإتمام الزواج، وتظل طيلة الفيلم تلاحق حلم شراء ثلاجة لأختها إلا أن الأسعار تُبعد أحلامها يومًا بعد آخر، حتى تنجح بالكاد في شراء ثلاجة بعد حصولها على قرض.

رصدت جولة واقعية لـ"مصراوي" بدأت أسعار الغسالات الأوتوماتيك في معارض "رنين" من 6900 جنيه والثلاجات من 17 ألف جنيه وغسالة فريش فوق أوتوماتيك 6 كجم نحو 6900 جنيهًا ووايت بوينت 8.5 كجم تحميل علوي نحو 8649 جنيهًا.

أما الثلاجات، فسجلت يونيون إير نوفروست 370 لتر نحو 16999 جنيهًا، وتورنيدو إنفرتر نوفروست 296 لتر نحو 18 ألف جنيه، وفي فئة البوتاجازات، تراوح السعر بين 1064 جنيهًا لـبوتاجاز كاسل كهربائي مسطح عين واحدة، فيما سجل بوتاجاز كريازي 5 شعلة نحو 15 ألف جنيه، ويونيون إير 5 شعلة نحو 14300 جنيهًا.

وفي الأفران، بلغ سعر فرن كهربائي فريش 48 لتر نحو 2,850 جنيهًا، وفرن كهربائي تاتش 2000 وات نحو 3,033 جنيهًا، بينما وصل سعر فرن بلت إن فريش 90 سم (غاز/كهرباء) إلى 23,939 جنيهًا.

أما السخانات، تراوحت أسعارها بين 2,999 جنيهًا لـسخان كهربائي يونيون إير 50 لتر و16,432 جنيهًا لـسخان مياه كهربائي تورنيدو 35 لتر، بينما سجلت سخانات الغاز ما بين 4,899 جنيهًا و7,300 جنيه.

أما المراوح، فتراوحت أسعارها بين 666 جنيهًا لـمروحة حائط ATA و3,290 جنيهًا لـمروحة ستاند تيفال 16 بوصة، في حين سجلت مراوح السقف أسعارًا بين 1704 جنيهات و2533 جنيهًا.

وفي الأجهزة الصغيرة، بلغ سعر الخلاطات ما بين 939 جنيهًا و1900 جنيه، بينما سجلت البوتاجازات الكهربائية المسطحة الصغيرة أسعارًا تراوحت بين 1100 جنيهًا و3000 جنيهًا.

تشير جولة "مصراوي" إلى أن تكلفة الزواج بشقة في القاهرة الكبرى قد يكلف 700 ألف جنيه لوحدة سكنية في شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة بمساحة نحو 115 مترًا، بينما تتراوح تكلفة التشطيب والتجهيزات الأولية بين 80 و150 ألف جنيه في حالة الاعتماد على تشطيب متوسط دون مستويات رفاهية مرتفعة، ما يرفع تكلفة بند السكن وحده إلى نطاق يتراوح بين 780 و850 ألف جنيه تقريبًا.

يأتي بند الأجهزة المنزلية، بينما تبدأ التكلفة التقريبية لثلاجة نوفروست من 17 ألف جنيه وغسالة أوتوماتيك من 10 آلاف جنيه وبوتاجاز 5 شعلة من 12 ألف جنيه وسخان كهرباء أو غاز من 3 آلاف جنيه إضافة إلى أدوات مطبخ أساسية قد تضيف ما بين 10 و20 ألف جنيه أخرى، وبذلك يتراوح إجمالي الأجهزة الأساسية إلى نحو 60 ألف جنيه.

أما الأثاث، فيمثل بندًا أكثر مرونة لكنه ثقيل ماليًا، إذ تبدأ تكلفة غرفة نوم واحدة من 25 ألف جنيه، وغرفة معيشة من 20 ألف جنيه، إلى جانب السفرة والمدخل وبعض المستلزمات الأساسية، ما يجعل إجمالي بند الأثاث في حدّه الأدنى يدور حول ألف جنيه، وقد يرتفع مع اختلاف الجودة والخامات.

وفي جانب الذهب، يرتبط بسعر جرام عيار 21 المتداول بين 6300 و7000 جنيه، فإن شبكة متوسطة الوزن (15 جرامًا) قد تدور تكلفتها حول 95 ألف جنيه تقريبًا.

التكلفة الإجمالية لنموذج زواج يعتمد على شقة في نطاق 700 ألف جنيه، مع تجهيز متوسط من أجهزة وأثاث وشبكة، تتراوح في الحد الأدنى بين 1.3 إلى 1.4 مليون جنيه في سيناريو أكثر واقعية لمستوى متوسط من الاستهلاك.

وعند مقارنة هذه الأرقام بالدخول الشهرية، يتضح الفجوة، فبافتراض راتب شهري يدور حول 8 آلاف جنيه، فإن القدرة الادخارية، حتى مع توفير 30% من الدخل شهريًا لن تتجاوز 3 إلى 4.5 آلاف جنيه شهريًا، وهو ما يعني أن تجميع تكلفة زواج في حدود مليون جنيه قد يحتاج نظريًا إلى ما بين 18 و30 عامًا من الادخار الكامل تقريبًا دون احتساب التضخم أو المصروفات المعيشية.

لم تكفِ تنازلات خطيبة محمد عادل للحاق بارتفاع الأسعار، فقد تأجّل موعد الزفاف مرة أولى ثم ثانية ثم ثالثة، وفي كل مرة كان المبرر منطقي، "أحتاج بعض الوقت الإضافي.. أنتظر تحسن دخلي.. آمُل أن تهدأ الأسعار"، ولكن السنوات مرت أسرع من توقعاته.