ديب ميتالز للمعادن تستحوذ على 50% من أسهم "إبداع لمناجم الذهب"

وقعت شركة "ديب ميتالز للمعادن"، برئاسة محمد الجارحي، اتفاقية استحواذ بنسبة 50% من أسهم شركة "إبداع لمناجم الذهب" المصرية في صفقة تعكس استمرار تدفق الاستثمارات إلى قطاع البحث والاستكشاف عن الذهب في مصر.

وبحسب بيان الشركة اليوم، يهدف هذا التحالف إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الواعدة التي يزخر بها قطاع التعدين المصري، وضخ استثمارات جديدة وتوفير الخبرات الفنية اللازمة لتسريع عمليات الاستكشاف والتقييم للوصول إلى مرحلة الإنتاج وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.

ومن المخطط أن يتم الإعلان عن حجم احتياطي خام الذهب والوصول إلى مرحلة الكشف التجاري خلال الفترة المقبلة، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي والأولي قبل نهاية العام الحالي، بما يعزز من مساهمة المشروع في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة قيمته المضافة.

ومن جانبه، أشار عمر النمير، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "ديب ميتالز" والعضو المنتدب، إلى أن القوانين الحالية والتسهيلات التي تمنحها الدولة للاستثمار التعديني في مصر شكلت حافزا قويا للشركات باتخاذ مثل هذه الخطوات الاستثمارية، مؤكدا أن هذه البيئة المشجعة تدفع المستثمرين لخوض تجارب جديدة وتوسيع نطاق أعمالهم بثقة داخل جمهورية مصر العربية.