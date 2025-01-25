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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الأسمنت واللحوم وانخفاض الحديد والذهب يعود للزيادة

01:24 م السبت 25 يناير 2025

خريطة الأسعار اليوم

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كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار اللحوم، والدواجن، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما انخفضت أسعار الحديد والجبن، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تعود للارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم السبت في الأسواق (موقع رسمي)

5 جنيهات لكيلو الطماطم..أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت

73 جنيها لكيلو البلطي..أسعار السمك في سوق العبور اليوم

ارتفاع أسعار اللحوم والزيت وانخفاض الجبن بالأسواق اليوم السبت

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

أسعار اللحوم الأسمنت الحديد
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