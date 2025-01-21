سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء في مصر، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

أسعار الذهب اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2500 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3215 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 3750 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4286 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب نحو 30000 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.61 % إلى نحو 2725 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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