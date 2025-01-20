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ارتفاع الجمبري..أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم الاثنين

11:06 ص الإثنين 20 يناير 2025

اسعار السمك

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار كيلو الجمبري الصغير، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بينما انخفضت أسعار كيلو البلطي، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أسعار أبرز أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 70 و74 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

سعر كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيهًا.

سعر كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 75 و 125 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 210 و 330 جنيهًا.

سعر كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و 150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 170 و350 جنيهًا، بزيادة 20 جنيها.

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور أسعار الأسماك اليوم
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