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خريطة الأسعار اليوم: انخفاض أسعار الدواجن والحديد وارتفاع الأسمنت والذهب يستقر

02:31 م الإثنين 30 سبتمبر 2024

أسعار الدواجن

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كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار الدواجن واللحوم والحديد خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فيما استقرت أسعار الذهب.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

أسعار البيض اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

أسعار الدواجن تنخفض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

انخفاض الطماطم والخيار.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

انخفاض أسعار اللحوم وزيت عباد الشمس وارتفاع الجبن اليوم الاثنين في الأسواق (موقع رسمي)

بعد انخفاضه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

أسعار الدواجن أسعار اللحوم مجلس الوزراء أسعار البيض أسعار الحديد
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