توقع هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن تواصل أسعار الذهب في مصر الصعود خلال الفترة المقبلة، بسبب التوترات الجيوسياسية والعالمية.

وأوضح ميلاد "لمصراوي" أن الأسباب التي دفعت الذهب للارتفاع بالأمس على الرغم من إغلاق البورصات العالمية، وعلى رأسها توقعات بضربة وشيكة لإيران من الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا على أن هذة التوترات الجيوسياسية ترفع دائما من سعر المعدن الأصفر باعتباره ملاذ آمن.

وأضاف ميلاد، أنه من العوامل التي ساعدت على ارتفاع الأسعار، هو حديث الرئيس ترامب عن رفع الضرائب الجمركية إلى 15% مقابل 10% وكأنه يضرب بعرض الحائط قرار المحكمة العليا الأمريكية.

وخلال تعاملات الأمس، ارتفع سعر الذهب في مصر بنحو 200 جنيه، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6950 جنيها، مقابل 6750 جنيها قبل الزيادة.

وأشار ميلاد، إلى أنه من الصعب التوقع هل سيتبع هذا الارتفاع فترات انخفاض وتصحيح في أسعار الذهب.

ونصح ميلاد المستهلكين، عدم شراء الذهب لهدف المضاربات للبحث عن مكاسب في وقت قصير فهذا يهدد رأس المال.

وأضاف ميلاد، أن من يريد الاستثمار في الذهب يجب الانتظار بعد شراءه سنة على الأقل حتى يتفادى التقلبات السعرية.

