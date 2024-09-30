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بعد انخفاضه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف التعاملات؟

01:27 م الإثنين 30 سبتمبر 2024

سعر الذهب

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كتبت- دينا خالد:

استقر سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين، عند مستواه في التعاملات الصباحية، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

وكان سعر الذهب انخفض بنحو 10 جنيهات مع بداي تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس المسائية.

أسعار الذهب اليوم

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 2393 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3077 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 3590 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 4103 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 28720 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45 % إلى نحو 2646 دولار اللأونصة، (تعادل الأوقية بحجم 31.1 جرام من عيار 24)، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من مصراوي: أسعار الذهب

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