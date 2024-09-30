ارتفاع البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار الجمبري والبوري والمكرونة السويسي، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 84 و86 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و185 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و400 جنيها.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و190 جنيها.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 175 و375 جنيها، بتراجع 25 جنيها.