إعلان

BBC

ارتفاع البلطي وتراجع الجمبري.. أسعار السمك اليوم الاثنين في سوق العبور

11:52 ص الإثنين 30 سبتمبر 2024

اسعار السمك

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار الجمبري والبوري والمكرونة السويسي، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، بينما ارتفعت أسعار السمك البلطي.

ويرصد مصراوي في السطور التالية أهم أسعار أصناف الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم، بحسب بيانات الموقع الإلكتروني للسوق.

أسعار الأسماك اليوم

كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 84 و86 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات.

كيلو الفيليه البلطي: يتراوح بين 50 و250 جنيها.

كيلو المكرونة السويسي: سجل بين 85 و185 جنيها، بتراجع 5 جنيهات.

كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 200 و400 جنيها.

كيلو الكابوريا: يتراوح بين 40 و190 جنيها.

كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 175 و375 جنيها، بتراجع 25 جنيها.

أسعار السمك أسعار الأسماك اليوم سوق العبور
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض أسعار الحديد اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

إعلان

إعلان

* نائب أمين حزب الله عن احتمال توغل إسرائيل بريا: جاهزون للمعركة والخيارات مفتوحة
* أمطار وحرارة واضطراب الملاحة.. توقعات طقس خلال الساعات المقبلة